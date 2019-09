Хамилтън може би нямаше да спечели без Ботас, призна Тото Волф

Шефът на Мерцедес Тото Волф подчерта, че приносът на Валтери Ботас към победата на Люис Хамилтън не бива да бъде подценяван. Финландецът успешно парира опитите на Шарл Леклер да се бори за нещо повече от третото място в Гран при на Русия.

Състезанието започна ударно за Ферари, които диктуваха темпото от първа и втора позиция, но след като Фетел се повреди, Мерцедес извадиха късмет. Те смениха гуми по време на колата на сигурността и останаха начело, докато Леклер влезе за втора смяна и завърши трети зад Хамилтън и Ботас.

"Днес Валтери беше втори, но беше важна част от победата ни" заяви Волф след надпреварата. "Ако Шарл беше успял да го изпревари, победата можеше да бъде застрашена. Валтери кара брилянтно".

Волф също така призна, че като цяло Ферари са показали надмощие над Мерцедес в Сочи. "През целия уикенд бяха по-добри от нас. Имаме да свършим много работа. Превъзхождат ни, но днешната победа беше важна стъпка в шампионата".

