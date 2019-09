Фетел няма бъдеще във Ферари

Съветникът на Ред Бул и бивш шеф на Себастиан Фетел от шампионските му времена д-р Хелмут Марко е на мнение, че той няма бъдеще във Ферари. Въпреки че Скудерията в момента има най-бързата кола, вместо да печелят победи, италианците сами се саботират със съмнителни отборни заповеди. В Сочи Леклер помогна на Фетел на старта, за да поведе колоната, изстрелвайки се от трета позиция. Оказа се, че е имало договорка Себастиан да върне позицията на Шарл, само че немецът дръпна с добро темпо и отказа да го направи. В крайна сметка Фетел отпадна заради повреда, а Леклер завърши трети.

"Няма причина Ферари да се месят по такъв начин. Можеш само да навредиш на собствените си пилоти, ако им даваш подобни заповеди" отбеляза коментаторът Кристиян Данер за RTL. Хелмут Марко пък заяви: "Ферари съумяха да не спечелят с най-бързата кола. И въпреки че Фетел беше най-бързия, те го пожертваха. Той вече няма бъдеще във Ферари".

