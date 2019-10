Верстапен може да бъде две десети по-бърз от Хамилтън и Леклер

Макс Верстапен е убеден, че може да бъде две десети по-бърз от Леклер или Хамилтън, ако кара една съща кола с тях. В заключителната фаза на сезон 2019 Ред Бул с тревога установяват, че си остават трети по сила и нямат капацитета да се борят с Мерцедес и Ферари, които най-накрая намериха себе си.

Верстапен даде пример с обиколката на Леклер в Сингапур, с която той спечели полпозишън: "Усещам, че ако съм в същата кола, мога да съм две десети по-бърз от тях. Когато гледах записа с обиколката, си помислих, че там определено има какво още да се постигне. Не искам да звуча нахално, но все пак като пилот си длъжен да смяташ, че си най-бързия".

"Очевидно е, че на моменти направих свръхпредставяне тази година. Хората си мислят, че Ред Бул не са толкова зле, и че отборът е на същото ниво като останалите. Според мен, истината е друга. Преди Сингапур си мислех, че ще можем да се борим за титлата догодина. Вече не смятам така".

"Ние трябва да мислим в перспектива. Не се намираме там, където трябва да бъдем. Все още не сме предприели стъпки към това да бъдем конкурентоспособни през 2020".

Предвид доста голямата разлика в показаното от страна на Верстапен и двамата му съотборници – Пиер Гасли и Алекс Албън, може би колата е на тяхното ниво, а неговият талант прикрива недостатъците на болида.

Max ‘can go two tenths quicker’ than Hamilton, Leclerc https://t.co/M97NqaUhGJ pic.twitter.com/0NnMw5Vc6Z