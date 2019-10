Макс Верстапен веднага да отиде във Ферари

Холандският пилот Том Коронел е на мнение, че сънародникът му Макс Верстапен трябва да отиде във Ферари възможно най-бързо. Според него, асът на Ред Бул в момента се състезава в "ничия територия", а тимът му не е в състояние да отговори на Мерцедес и Ферари.

"Макс не може да поддържа темпото, защото Мерцедес и Ферари са много по-бързи. Верстапен в момента се състезава в ничия територия, а никой не иска подобно нещо. Желанието на Макс е едно – да бъде световен шампион. Разбира се, че би предпочел сега да е във Ферари, но той е направил избора да бъде в Ред Бул".

"Човек прави даден избор и после го изпълнява. Естествено, има варианти за промяна, но отборът не иска да го изпусне. Ако един пилот иска да напусне, обаче, те няма как да го спрат. Верстапен ще трябва да изчака, въпреки че аз бих направил всичко, за да мога да отида във Ферари".

NEW: "Max Verstappen should make the switch to Ferrari immediately”.



https://t.co/1tYUe0DF4C#F1 #ScuderiaFerrari #RedBullRacing pic.twitter.com/UQkaUDQPr0