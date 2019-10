Отпадат тестовете по време на сезона

Формула 1 потвърди, че през 2020 няма да има тестове по време на сезона. Решението е взето заради опасения на отборите, че календарът догодина ще е твърде сгъстен с рекордния брой от 22 състезания. От следващия сезон отпадна Гран при на Германия, но пък бяха добавени два старта – в Холандия и Виетнам.

Другата новост е, че предсезонните тестове в Барселона ще бъдат по-кратки – две серии от по три дни, а не както беше досега 2х4. По програма те трябва да се проведат на 19-21 февруари и 26-28 февруари 2020.

Целта на промените е отборите да започнат да тестват и експериментират по време на петъчните свободни тренировки. Това би трябвало да засили интереса към първия ден от всеки състезателен уикенд.

