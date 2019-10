Фетел е жертва на Леклер

Жак Вилньов е на мнение, че Себастиан Фетел е жертва на необратима промяна на енергията във Ферари, така че проблемите му ще продължат. Целият фокус е изместен по посока на младия Шарл Леклер – както вътре в отбора, така и сред феновете.

"Енергията не е правилна. Всеки иска Леклер, Леклер, Леклер – медиите, феновете… и човек няма какво да направи срещу това. Няма никакво значение колко добре караш – ако си откъм грешната страна на енергията, просто страдаш. Това е законът в този спорт".

Мнозина коментатори поддържат версията, че колата SF90 не подхожда на стила на Себастиан, а е много по-удобна на Шарл. Вилньов, обаче, отхвърля подобни твърдения, защото болидът за 2019 е правен с участието на самия Фетел.

"Няма нищо общо с концепцията на колата. Дизайнът е правен според отзивите на пилотите, които са я карали досега, а те са Фетел и Райконен, не Леклер! Така че Фетел е дал своето за тази кола".

Вилньов има свое предположение: че Фетел се е пречупил миналата година, когато катастрофира от първо място на "Хокенхайм" и още не се е възстановил. "Правиш грешка, която си е по твоя вина, и която вероятно е решила целия шампионат. Всички медии и фенове говорят за това – напрежението е огромно".

