Силен дъжд се очаква за уикенда в Япония

Формула 1 се завръща през следващия уикенд, когато ще се състои Гран при на Япония на пистата "Сузука". Метеорологичните условия вещаят тежко състезание, тъй като прогнозата е за силен дъжд. Най-трудно ще бъде в неделята, когато се очаква да е най-проливно.

Япония се справя с последиците от няколко тайфуна през последните месеци, които удариха Страната на изгряващото слънце и корейския полуостров. Така че феновете на Ф1 може да очакват и вятър, който допълнително ще усложни ситуацията и може да направи надпреварата непредвидима.

Времето в Япония може и да се промени през идната седмица, но при всички положения влагата и тайфуните ще се отразят на условията на пистата. Очакванията са за вихри със скорост 59 км/ч.

