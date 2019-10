Ред Бул с ново гориво в Япония

Отборът на Ред Бул ще представи в Япония допълнителни технически подобрения с надеждата да подобри представянето си. Тимът ще използва ново гориво за състезанието и с това ще приключи развитието на двигателя за тази година.

Ред Бул ще се опита да се доближи до Мерцедес и Ферари, които дръпнаха напред в последните няколко кръга. Скудерията спечели ударно три от изминалите четири старта. В класирането при конструкторите Биковете имат стабилна преднина от 200 преди Макларън, но също така изостават сериозно от Ферари на 98 точки.

W10 ще има най-голяма сила в първия сектор на "Сузука", докато SF90 едва ли ще има конкуренция на правите отсечки.

Red Bull set to introduce new fuel in Japan https://t.co/gRAGN23StH via @GPblog.com