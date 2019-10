Леклер: повече приличам на Хамилтън, отколкото на Фетел

Шарл Леклер чувства, че е по-близо до Люис Хамилтън, отколкото до Себастиан Фетел. Монегаскът дори разкри, че ще открие своя собствена линия дрехи, подобно на британеца. Шарл вече е едно от най-големите имена на стартовата решетка, едва във втората си година като пилот от Формула 1.

Съотборникът му Себастиан Фетел съзнателно оставаше в страни от фокуса на прожекторите дори когато беше на върха с четирите си титли в Ред Бул. Хамилтън пък редовно е част от най-големите хайлайф събития и може да се каже, че си има отделна кариера в модата.

"Също като Люис и за ще стартирам своя линия дрехи" заяви Леклер пред моторспорт. "Това е нещо, което искам да направя отдавна. В това отношение съм като Люис – искам да се пробвам на други фронтове, това е подход, който ми помага да се възстановявам след състезателните уикенди".

По отношение на кариерата си във Ферари, Шарл сподели, че се чувства щастлив. "Ще се радвам, ако продължавам да раста. Анализирам всичко, което правя, за да видя какво мога да подобря. Когато ударих колата в стената в Германия, веднага ми стана ясно, че грешката си е моя. За да се развиваш, трябва да разбираш грешките си и да си ги признаваш. За мен този подход работи, но не е казано, че това е така за всеки".

Verstappen: I'm more like Vettel than Hamilton https://t.co/e1aIZdyWxl #F1 #Verstappen