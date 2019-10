Известният с крайните си изявления бивш световен шампион Жак Вилньов омаловажи постиженията на Шумахер и Хамилтън, защото са постигнати винаги с най-добрата кола на стартовата решетка. Люис е близо до шестата си титла през 2019, и ако успее да я спечели, ще бъде само на един шампионат от най-великото постижение, принадлежащо на Михаел.

Помолен да сравни Шумахер и Хамилтън, Вилньов отрече и двамата: "Те са печелили само тогава, когато са били с най-добрата кола. Те винаги са били в най-бързия болид през цялата си кариера, а ако сложиш Люис в Уилямс, той няма да печели".

"Той е много добър и винаги прави верния избор в кой тим да бъде. После изгражда отбора около себе си, това е всичко. Ако беше във Ферари, сигурно нямаше да е спечелил."

Вилньов отрече и едно друго сравнение – между Хамилтън и Сена – беше го направил Герхард Бергер, който замести Шумахер в Бенетон. "Това е много глупаво сравнение. Ти може да кажеш, че той е първият на нивото на Фанджо, но как се прави подобно сравнение? Това са абсолютно различни времена, кой може да знае? Сена също печелеше в най-добрата кола, както и Прост – така стават нещата".

I recall the championship in 1997 was won in the best car. What is your point Jacques? That F1 is a combination of man AND machine? Yeah we knew that. https://t.co/I6J8Gv7RFx #F1