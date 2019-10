Отборите с контрапредложение за 2021

Промените в правилника на Ф1 за 2021 трябва да бъдат окончателно приети да края на октомври, но все още няма единодушие по спорните въпроси. Най-големият проблем се явяват финансовите ограничения, които Либърти Медиа иска да въведе. Трите водещи тима са на мнение, че рестрикциите са прекалено драстични. Затова, те са излезли със свое предложение, което е по-облекчено.

Контрапредложението, обаче, не среща подкрепа от страна на Рено, Макларън и Уилямс: те предпочитат ограниченията, които Либърти предвижда. Останалите по-малки отбори вероятно ще се присъединят към това, което доставчикът им на двигатели иска – Хаас, Рейсинг Пойнт, Торо Росо и Алфа Ромео.

Не липсват мнения, че големите отбори нарочно протакат преговорите, защото ако не бъде постигнато споразумение, най-вероятно през 2021 правилата ще останат същите. Бившият гуру на Ф1 Бърни Екълстън даде съвет как ще се стигне до съгласие: "Просто трябва да привлечеш Ферари и после може би Ред Бул на своя страна. След това останалите бързо-бързо ще се присъединят".

