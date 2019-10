ФИА предлага активна аеродинамика във Ф1 от 2021

Организацията, регулираща Ф1 – ФИА – предлага от 2021 да се въведе активна аеродинамика. Това означава пилотът да има възможност по време на състезание лично да променя настройките по крилете и други елементи на болида. Целта си остава добре позната – да се подпомогнат изпреварванията. Ако това предложение се приеме, DRS системата ще се обезсмисли.

Идеята за активна аеродинамика се е родила по време на последната среща на техническата работна група. Това е станало, докато са обсъждали опасността изпреварванията отново да станат трудни с новите регулации, които ще влязат в сила от 2021.

"В началото колата преследвач ще има 90% от притискателната си сила. Обаче това ниво може да се промени при всяка следваща стъпка от развитието на новите болиди" коментира Марчин Будковски от Рено. "Дали стойността ще достигне 50% - както е при сегашните коли – това от сега никой не може да предвиди".

Гюнтер Щайнер от Хаас повече се интересува от бюджетния таван, който в момента е заложен като 175 млн. долара: "Аз бих го намалил още, но бих облекчил ограниченията. С висок бюджетен таван топ отборите ще продължат да доминират. Нека да има по-нисък таван и по-голяма свобода. Нашият бюджет е доста по-малък от предложения таван…"

I was never a fan of DRS but active aerodynamics seems very interesting to me. https://t.co/9XRnh1NqkU #F1