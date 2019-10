Мерцедес поемат риск чрез сделката с Макларън

Шефът на Мерцедес Тото Волф призна, че снабдяването на Макларън с двигатели крие своите рискове, защото отборът от Уокинг има потенциал да надвие Мерцедес след сезон 2020. Макларън се връщат на немския двигател след шестгодишна пауза, през която не спечелиха дори един подиум. Според Волф обаче прогресът на Мерцедес и промените в правилника на Формула 1 ще предоставят нужния тласък в представянето на Макларън.

"През 2021-ва започва нова ера с по-голяма конкуренция и ние вярваме, че от гледна точка на двигателите, ще имаме доста за учене. Затова е по-хубаво да имаме повече клиентски отбори. Оценяваме Макларън високо. Стъпките, които Зак Браун и Андреас Сейдъл правят в последно време, са обещаващи", заяви Волф.

Преди две години, когато Макларън и Хонда прекратиха партньорството си, Мерцедес не бяха заинтересовани в доставката на двигател за тима от Уокинг. Волф разкрива, че обстоятелствата са се променили. “Осъзнахме, че е предимство да имаме колкото може повече двигатели на решетката. Логистично, не е лесно, защото всеки трябва да бъде снабдяван с двигател по едно и също време, но плюсовете са повече. Рискът е там, че Макларън може да свършат много добра работа, да ни надвият в някакъв етап и да ни покажат, че не вършим достатъчно добра работа".

McLaren-Mercedes is officially returning to Formula One https://t.co/WWhnoIHM6r pic.twitter.com/HJEselO8BV