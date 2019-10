Барикело бил технически по-добър от Хамилтън и Алонсо

Световният шампион за 2009 Дженсън Бътън е един от пилотите с най-дълга кариера. През годините той е имал общо 13 съотборници и попитан за сравнение, британецът посочи най-силните измежду тях.

"Честно казано не знам какво означава "най-добър съотборник" сподели Бътън за официалния подкаст на Ф1. "Най-бързият е Люис, а този, който е силен във всяко едно направление, е Фернандо".

"И двамата си имаха слабости, както и аз имах слабости, но хората ще ги запомнят с изключителния им талант и спечелените шампионати. Съотборникът, който технически се извисява много над останалите, е Рубенс (Барикело). Изключително талантлив в настройването на колата, от него научих много."

Дженсън разказа още, че съотборникът, който го е изненадал най-много, е Серхио Перес. Чеко имал определени дни, в които бил изключително бърз. "Писти като тази в Шанхай не му се отдават много. Докато на такива като в Бахрейн той е изключително бърз. Не съм убеден, че той знае защо е така."

"Много от съотборниците ми имаха талант и изпъкващи умения, но не мога да кажа, че някой конкретен от тях е бил най-добрият".

