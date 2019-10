Ф1 и ФИА с изявление за тайфуна Хагибис

Формула 1 и ФИА излязоха с официално изявление, че ще бъдат предприети всички възможни мерки, за да се ограничи въздействието на тайфуна Хагибис върху предстоящото Гран при на Япония. Очаква се огромната буря да удари източна Япония в началото на уикенда, след което между събота и неделя да се изнесе на север. Движението ще е съпроводено със силен вятър и порои, които вероятно ще засегнат и пистата "Сузука".

Организаторите на Световната купа по ръгби вече отмениха две срещи, които трябваше да се проведат в градовете Тойота и Йокохама. ФИА и Ф1 посочиха в изявлението, че наблюдават внимателно развитието на Хагибис и потенциалния му ефект върху Гран при на Япония.

"Полагат се всички възможни усилия да се ограничи въздействието върху графика на Формула 1, като на първо място стои сигурността на феновете, състезателите и въобще всички, които присъстват на "Сузука". Продължаваме да наблюдаваме ситуацията и ще съобщаваме своевременно за евентуални промени".

Предварителните планове за събота, когато Хагибис ще е най-близо до пистата, включат отмяна на всички дейности на "Сузука", ако това се наложи. Подобна ситуация имаше през 2004, когато друга буря удари събитието.

