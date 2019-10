Леклер: Сузука ме мотивира да се представя добре в памет на Бианки

Пилотът на Ферари Шарл Леклер е мотивиран да се представи възможно най-добре на пистата "Сузука" в памет на Жул Бианки, който почина от нараняванията си по време на инцидент на трасето от 2014 г. По време на мокро състезание на "Сузука" преди пет години Бианки излезе извън пистата и се удари в кран, който трябваше да премести вече катастрофирала кола на същото място.

Леклер, който е кръщелник на Бианки, описа "Сузука" като много специална писта. "Сузука" ме мотивира повече от всяка друга писта заради Жул, но никога не е лесно да се върна тук. Мисля, че за целия Ф1 свят не е лесно да се връща на това място".

