Шефът на Мерцедес получава по 8 млн. евро на година

Шефът на моторспорт отдела на Мерцедес Тото Волф получава по 8 млн. евро на година от Ф1 тима. Информацията е на австрийския вестник Osterreich, който се позовава на публикуваните финансови отчети на Мерцедес за изминалата година. Почти същата сума е получавал и трикратният шампион във Формула 1 Ники Лауда за ръководната си роля в тима преди да почине.

Mercedes F1 saw marginal revenue growth in 2018 bringing in UK£338.4m (US$416.6m), up from UK£337.2 million (US$415.2m) in 2017, while profits stagnated at UK£13.3m (US$16.4m) as expenditure rose #MercedesAMGF1 #SportsBizhttps://t.co/2IS66Nl9Cj