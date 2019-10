Валтери Ботас оглави първата тренировка в Япония

Валтери Ботас с Мерцедес оглави първата свободна тренировка преди Гран при Япония, следван от съотборника си Люис Хамилтън на едва 0.076 сек. Трети остана Себастиан Фетел с Ферари на почти секунда изоставане. Шарл Леклер остана четвърти.

Преди сесията стана ясно, че Ф1 отменя всички активности в събота, заради тайфуна Хагибис. Трета тренировка няма да има, а квалификацията ще се проведе в неделя преди състезанието. Това ще стане в 10:00 местно време, което означава 4:00 сутринта българско.

Пети и шести се наредиха пилотите на Ред Бул Макс Верстапен и Александър Албън. Най-добър от останалите беше Карлос Сайнц с Макларън. Двата болида на Рейсинг пойнт заеха осмо и девето място, като Серхио Перес беше по-бърз от Ланс Строл. Топ 10 оформи Ландо Норис с Макларън.

