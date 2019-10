Тайфунът Хагибис измести квалификацията за неделя

Ръководството на Формула 1 реши да отмени всички активности на пистата "Сузука" в събота, заради опасността от тайфуна Хагибис. Очаква се бурята да премине най-близо именно тогава, но за неделя обстановката би трябвало да бъде по-нормална.

Квалификацията за Гран при на Япония се премества в неделя, четири часа преди състезанието – в българско време това означава 4.00 сутринта. Трета свободна тренировка няма да се провежда, така че отборите ще трябва да сгъстят програмите си и да се съберат в две сесии.

Ако настъпят усложнения, така че квалификацията да не може да се проведе дори в неделя, в такъв случай пилотите на стартовата решетка ще се наредят според времената от втората свободна тренировка.

Досега в Япония е имало два подобни случая, когато квалификацията беше преди самия старт – през 2004 и 2010.

