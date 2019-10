Ботас продължи да води и във втората тренировка в Япония

Мерцедес продължиха да доминират и във втората свободна тренировка преди Гран при на Япония, като Валтери Ботас отново беше по-бърз от Люис Хамилтън. Съотношението на силите се запази почти същото като от първата сесия, като основната разлика направи Макс Верстапен: холандецът изпревари Ферари за трета позиция, на която остана Шарл Леклер. Себастиан Фетел се нареди пети, а Алекс Албън затвори челото на шесто място.

Remember that, should qualifying be abandoned due to Typhoon Hagibis, the FP2 standings will decide the grid for Sunday's race#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/WKkFFyrBAz