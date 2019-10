Рос Браун е почти готов с новите правила във Ф1

Техническият шеф на Формула 1 Рос Браун е към края на създаването на новите правила във Формула 1, които ще влязат в сила от сезон 2021. Бившият инженер на Ферари разкри пред италианския вестник La Stampa, че Формула 1 отчаяно се нуждае от отбор като футболния Лестър. Браун поздрави Мерцедес, Ферари и Ред Бул за резултатите им, но е категоричен, че спортът има нужда да вижда и други отбори на подиума.

Лестър Сити започна сезон 2015/16 в английската Премиър лийг с коефициент 5 000/1 за титлата, а девет месеца по-късно вдигна купата на шампионата на "Кинг Пауър Стейдиъм". Браун се надява новият Ф1 правилник да позволи на някой по-малък отбор да постигне толкова големи резултати, колкото Лестър преди три години.

Spanish based team in 'advanced stage of negotiations' to join Formula One from 2021 following meetings with Chase Carey and Ross Brawn https://t.co/oo8keal4QA