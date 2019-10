Дефицитът на Ферари на

Пилотът на Ферари Шарл Леклер призна, че изоставането на Скудерия от Мерцедес в първите две тренировки на японската писта "Сузука" е изненада. Прогресът на "Черните кончета" през лятото позволи на Леклер да пристигне в Япония с четири последователни полпозишъна. Въпреки подобрението във времето си в края на втората тренировка, Леклер остана с изоставане от 0.356 сек спрямо лидера от Сребърните стрели Валтери Ботас.

"Мисля, че изпълнихме плана си за тренировките, което е най-важното. Изглежда, че ни липсва скорост, което е изненада. В последните състезания бяхме доста бързи и очаквахме нещо подобно и тук, но се оказва, че случаят не е такъв", коментира Леклер. "Не съм проверявал данните, но мисля, че сме на нивото на Ред Бул този уикенд. Темпото ни е доста сходно. Колата се чувстваше добре. Балансът е супер, но може би ни лиспва малко сцепление".

Леклер допълни, че резултатите от втората тренировка малко или много показват каква ще бъде картината за целия уикенд. Квалификацията вече бе отменена за неделя сутрин, но ако условията не позволяват провеждането й, състезателната подредба ще бъде определена на базата на втората тренировка.

FP2 could decide the grid order for Sunday's race depending on the disruption caused by the arrival of Typhoon Hagibis. Watch highlights #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/IOmJgvCEjm