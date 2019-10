Как се подготви Сузука за тайфуна Хагибис (видео)

Супер тайфунът Хагибис накара Япония да вземе извънредни мерки: прогнозите вещаят това да бъде най-силната буря за последните 60 години. "Хагибис" означава "скорост" на филипински и това със сигурност не е случайно. Тайфунът трябва да "удари" основната територия на страната именно в събота. Хората се презапасяват, магазините са опразнени, а населението почти буквално се барикадира у дома.

Формула 1 също взе мерки и отмени абсолютно всички дейности по "Сузука" в съботния ден. Третата свободна тренировка беше отменена, а квалификацията ще се проведе в неделя преди състезанието, когато Хагибис би трябвало вече да е отминал.

Във видеото Тед Кравиц от Скай Спортс показва нагледно какви мерки се налага да бъдат взети от организаторите. Тъй като се очакват обилни превалявания, по отношение на самото трасе, най-важното е да се осигури добро отвоняване, за да бъде годна пистата за провеждане на състезание.

Вземат се мерки срещу наводняването на съоръженията – боксовете, например, се барикадират с чували пясък. Една от най-важните постройки е комуникационният център: от него се осъществява телевизионното излъчване, както и всички технически свръзки. От там се измерва телеметрията, следят се GPS координатите на болидите и т. н.

Сградата е с мек покрив, за да има по-силен сигнал, така че организаторите са решили цялата техника да бъде преместена в солидните гаражи, където по принцип се помещава колата на сигурността и други. Нормално такова нещо отнема 2-3 дни, но в случая се прави за часове, което досега не се е случвало.

Разглобява се също така цялата техника от питуола и се прибира до отминаване на бурята. Повече подробности гледайте във видеото.

