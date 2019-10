Верстапен: Ако печеля, не ми пука дали ме харесват

Макс Верстапен заяви, че веднага би се отказал от популярността, стига само да печели във Формула 1. Холандецът е още много млад на години, но бързо се разви като пилот. В началото той беше направо брутален на пистата, но с натрупването на опит стана по-улегнал. Въпреки това, той си остава един от най-твърдите състезатели на стартовата решетка в момента.

"Не искам да звуча арогантно или неуважително към останалите" заяви Макс пред БиБиСи. "Много съм решен да печеля и никога няма да се предам. Ако трябва да прескоча – ще прескоча; ако трябва да мина отдолу – ще мина отдолу. Такъв съм си".

"Обичам да изпреварвам, ако се наложи контакт – ще се допра. Не е нужно винаги да изпреварваш по най-чистия начин. Ще го кажа така: ако след края на кариерата ми съм спечелил например пет шампионата, но не съм най-харесвания човек, за мен това няма никакво значение, защото в крайна сметка най-важни са победите".

