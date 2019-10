Ферари няма да сменят Фетел и Леклер

Съперничеството между Себастиан Фетел и младия му съотборник във Ферари Шарл Леклер е очевидно, но шефът на тима Матиа Биното не вижда причина да се правят промени в пилотския състав. Монегаскът е за първа година в Скудерията и едва за втора във Формула 1, но сякаш изобщо не му трябваше време за адаптация. Шарл дори е по-напред в класирането от Себ и записа първите две победи за отбора от много години насам. През сезона, обаче, имаше доста моменти, в които отборните заповеди нажежаваха обстановката.

"Искаме да менажираме отбора, защото сме убедени, че това придава допълнителна стойност на Ферари. Понякога, обаче, се случва да допускаш и грешки" отбеляза Биното. "Аз съм убеден, че в крайна сметка печелим повече, отколкото губим".

"Проблем може да настъпи, когато имаш двама шампиони, които искат да печелят, а когато си в кокпита и визьорът е спуснат, адреналинът е висок и това е нормално. Имаме най-хубавата двойка пилоти на света, няма нужда да правим промени. На първо място, те са щастливи. И на двамата им е добре във Ферари, а ние имаме една мечта – да печелим".

Binotto: "We have the most beautiful driver pair" – F1 Team – Formula 1 https://t.co/cG6Vhwzxqb pic.twitter.com/3dptKzbSbw