Тайфунът Фетел се завърна с полпозишън в Япония

Себастиан Фетел с Ферари се завърна като истински тайфун в Япония и отвя конкуренцията с феноменални обиколки и световен рекорд от 1:27.064. Усмивката и блясъкът в очите на четирикратния световен шампион също се завърнаха, което предвещава интересно състезание. Съотборникът му Шарл Леклер даде всичко от себе си, но остана втори.

Пилотите на Мерцедес, които бяха най-бързи в петъчните тренировки, не успяха да спрат Скудерията, но Валтери Ботас продължи да бъде по-бърз от Люис Хамилтън. Ред Бул останаха на повече от половин секунда зад тях и поне засега не се вижда как Макс Верстапен би могъл да ги настигне. Той остана пети, а съотборникът му Алекс Албън – шести.

Най-добри от останалите бяха Макларън: Карлос Сайнц младши даде седмо време, а Ландо Норис осмо. Пиер Гасли с Ред Бул се нареди девети и показа, че явно е излязъл от кризата, която го извади от Ред Бул, и го върна в Торо Росо. Десети остана Ромен Грожан с Хаас.

След отминаването на страховития тайфун Хагибис, "Сузука" посрещна пилотите със слънчево време и сухо трасе, но силен вятър. Това затрудни състезателите допълнително, тъй като най-важното в квалификация, която се провежда часове преди състезанието, е да се опазиш от инциденти.

С тази задача не се справиха Роберт Кубица с Уилямс и Кевин Магнусен с Хаас. И двамата отпаднаха още в първата фаза, предизвиквайки два пъти червен флаг. Даниел Рикардо с Рено също не успя да прескочи Q1 и излезе от болида силно разочарован. Колата на френския тим нямаше достатъчно притискане, а при вятър от 23-24 км/ч става много трудно.

Съотборникът на Рикардо Нико Хюлкенберг успя да премине в Q2, но получи сериозен проблем с хидравликата, и се прибра в бокса на пета предавка. Сред другите отпаднали във втората фаза бяха Алфа Ромео, като Антонио Джовинаци за пореден път беше по-бърз от ветерана Кими Райконен.

В Q3 разпределението на силите по отбори си пролича много ясно: Ферари заеха първия ред, Мерцедес – втория, Ред Бул – третия. Най-добри от останалите бяха Макларън, а топ 10 затвориха Пиер Гасли с Торо Росо и Ромен Грожан с Хаас.

