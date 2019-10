Грешка при карирания флаг в Япония, промяна във времената

Официалните резултати от Гран при на Япония няма да включват времената от последната обиколка 53, заради грешка с карирания флаг. Ще се вземе предвид класирането от обиколка 52, така че това нанася някои промени от девета позиция назад.

Серхио Перес с Рейсинг Пойнт остава класиран на девета позиция и записва 2 точки. Мексиканецът катастрофира в обиколка 53 на метри преди финалната линия, но сега това няма да бъде отчетено.

Така Нико Хюлкенберг отива 10-и, а Ланс Строл изпада от Топ 10 и слиза на 11-а позиция. Актуализираните резултати можете да видите ТУК.

