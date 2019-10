Леклер получи две наказания и се смъкна на 7-мо място

Шарл Леклер получи две наказания след Гран при на Япония и с общо 15 секунди се смъкна на седма позиция зад Даниел Рикардо. Първото от тях е заради предизвикване на катастрофа с Макс Верстапен, а второто – заради това, че е игнорирал заповед да се прибере в бокса.

При първата ситуация Ред Булът на Верстапен се намираше от външната страна на втори завой и се опитваше да изпревари Ферари-то. Леклер, обаче, изпусна колата си заради недозавиване и удари Макс. И двете коли получиха повреди, като Верстапен дори се оттегли след няколко обиколки.

Леклер счупи част от крилото си при контакта и продължи да кара с полуоткъснати детайли, които се люлееха заплашително. Екипът веднага призова Шарл да влезе в бокса, но той не се подчини, защото не усещаше проблеми по колата. Малко по-късно парчета от крилото се откъснаха и се пръснаха по пистата, като дори отнесоха дясното огледало на преследвача Хамилтън. След това Леклер все пак се прибра в бокса.

За удара с Верстапен Шарл получава 5 секунди, а за отказа да влезе своевременно в бокса – 10 секунди. При това положение пилотът на Ферари се смъква на 7-мо място, а Даниел Рикардо се качва на 6-о. Но и това разместване може да не е последно, тъй като Рейсинг Пойнт подадоха оплакване срещу Рено за нелегални настройки на спирачките.

Charles Leclerc gets double time penalties for his clash with Red Bull Racing's Max Verstappen and ignoring safety pit call. Ferrari also fined for the latter - full stewards statement included: https://t.co/e5lvfiaKZl #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/KVgIZ2jSCr