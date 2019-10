Верстапен обвини Леклер в безотговорно пилотиране

Макс Верстапен размаха обвинително пръст на Шарл Леклер заради инцидента, който доведе от отпадането на пилота на Ред Бул от Гран при на Япония. На втори завой Макс изпреварваше Шарл от външната страна, но Ферарито нямаше достатъчно притискане и се блъсна странично в болида на холандеца. 14 обиколки по-късно Верстапен се оттегли заради множество повреди вследствие на удара.

След състезанието Леклер беше наказан от стюардите, а Верстапен изказа цялото си негодувание от пилотирането му: "От моя страна просто нямаше какво да направя. Всички знаем, че губиш притискане, когато си толкова близо зад някой друг, така че това не е никакво извинение. Смятам, че той е достатъчно опитен, за да е наясно".

"Аз харесвам твърдата борба, но това не беше твърда борба. Това беше безотговорно каране".

"Странното е, че те отначало не го разследваха. Цялата ми кола е потрошена – отдясно е цялата в дупки. Сега го разглеждат, но вече състезанието е свършило. Какво още трябва да направи той, за да получи наказание?"

Red Bull's @Max33Verstappen pointed an accusatory finger at Charles Leclerc, insisting the Ferrari driver had punted him out of the Japanese Grand Prix with an "irresponsible" move into Suzuka's Turn 2. https://t.co/HaVzqDHKWq