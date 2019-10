Възможно е ФИА да е дала грешно наказание на Леклер

Шарл Леклер беше санкциониран за две нарушения по време на Гран при на Япония: 5 секунди за удар с Макс Верстапен и 10 секунди за това, че е продължил да кара повредена кола няколко обиколки. Сайтът GPblog отбелязва, че пилотът на Ферари би трябвало да получи 30 секунди за второто нарушение, което би го смъкнало до 12-та позиция.

В изявлението на ФИА се посочва, че Леклер е нарушил член 22.11 от правилника, който гласи, че пилот, който управлява повредена кола, трябва да напусне пистата възможно най-бързо по безопасен начин. Монегаскът, обаче, остана на трасето няколко обиколки, преди да се прибере в бокса за смяна на счупеното предно крило. При това положение се прилага наказание спрямо член 38.3 d.

38.3 d определя 10 секундно наказание, в случай, че то се приложи по време на състезанието. Ако санкцията се прилага след края на надпреварата (какъвто е конкретният случай), то наказателното време трябва да бъде 30 секунди.

Сега остава въпросът дали ФИА е допуснала грешка или съзнателно е дадена по-малката санкция?

We’ve been doing some research and according to FIA rules and regulations, Charles Leclerc should have been penalised 30 seconds, rather than just 10. What does everyone think about this? @andrewbensonf1 @LukeSmithF1 @NobleF1 @wbuxtonofficial @fiahttps://t.co/eNqd0GcgTi