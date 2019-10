Вижте в кои случаи Хамилтън ще стане шампион още в Мексико

Люис Хамилтън се приближи още малко до шестата си световна титла с третото място на "Сузука" и може да стане шампион за сезон 2019 още в следващия кръг в Мексико. Съотборникът на Люис Валтери Ботас вече е единственият пилот, който има математически шанс да спре Хамилтън. Ботас намали дистанцията от британеца на 64 точки с оставащи 104 точки в четирите кръга до края на сезона.

За да спечели титлата още в Мексико, след финала на състезанието Люис трябва да има преднина от поне 78 точки спрямо Ботас. Това означава, че на петкратния шампион му трябват 14 точки преднина спрямо Ботас в състезанието. Със сигурност, за да добави нова титла още в Мексико, Люис трябва да финишира на подиума.

Ако Хамилтън спечели състезанието и точката за най-бърза обиколка, Ботас трябва да финишира извън топ 3, за да бъде ясен шампионът за 2019-а. Ако Хамилтън спечели състезанието, но не и точката за най-бърза обиколка, Ботас трябва да финишира извън топ 4, за да се случи това.

Ако Хамилтън финишира втори, Ботас трябва да завърши извън топ 7, за да стане Люис шампион, без значение кой печели бонус точката.

Ако Хамилтън финишира трети и спечели бонус точката, Ботас трябва да завърши извън топ 8, а ако Хамилтън финишира трети, но без бонус точка, Ботас трябва да е извън топ 9, за да стане съотборникът му шампион.

