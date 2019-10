Леклер пое вината за удара с Верстапен

Пилотът на Ферари Шарл Леклер пое вината за инцидента с Макс Верстапен от Ред Бул на старта на състезанието за Гран При на Япония. Контактът между двата болида осуети представянето и на двамата пилоти. 21-годишният монегаск финишира шести, но две наказания за инцидента и за оставането на пистата с повредена кола го смъкнаха на седма позиция. Верстапен пък отпадна от домашния за доставчика на двигатели Хонда кръг заради щетите по предното крило. Още преди финала на състезанието пък Макс обвини Леклер в безотговорно пилотиране.

Първоначално Шарл заяви, че ситуацията е била сложна, но после призна грешката си. "Направих слаб старт и бях леко разсеян от Фетел. Изпуснах малко от предницата на болида. Обикновено трябва да очаквам подобни ситуации, но този път не ги, така че аз съм виновния", коментира Леклер.

