Мерцедес и Ферари залагат на медиум гуми за ГП на Мексико

Официалният доставчик на гуми за Формула 1 Пирели разкри избора на отборите за предстоящата Гран При на Мексико, като Мерцедес и Ферари са със сходни решения. Пирели предоставя на пилотите трите средни смеси – С2, С3 и С4 за пистата "Ерманос Родригес".

Пилотите на Мерцедес и Ферари Люис Хамилтън и Валтери Ботас и Себастиан Фетел и Шарл Леклер ще имат на разположение по седем комплекта софт гуми. Ботас обаче ще има един комплект по-малко медиум гуми от съотборника си и пилотите на Скудерия за сметка на твърдите смеси.

Ред Бул залагат на по-агресивна стратегия – Макс Верстапен и Александър Албън ще разполагат с по девет комплекта софт смеси – избор, последван и от Рено, Хаас и Уилямс.

The #F1esta is coming up! Here's what we're bringing to the party!#Fit4F1 #MexicanGPhttps://t.co/yU6B4QyeJR pic.twitter.com/DSs9NMVaFy