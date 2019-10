Мик Шумахер е изправен пред проблем със супер лиценза за Ф1

Синът на седемкратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер – Мик започна сезон 2019 с 50 точки на своя супер лиценз – с 10 повече от необходимия минимум от 40 точки за допускане във Формула 1. В края на кампанията си във Формула 2 обаче 20 от тези точки, спечелени през 2016-а в германската и италианската Формула 4 отпадат, тъй като те са валидни само за три сезона.

Мик не отбеляза точки за супер лиценза си в първата си година във Формула 3, така че след 2019-а той ще остане с 30-те от миналия сезон, когато спечели титлата там.

За да вземе нужните 10 точки тази година, Мик трябва да финишира в топ 6 в крайното класиране на Формула 2. В момента обаче – две състезания преди финала на сезона – германецът е 12-и без шанс да дръпне до шестото място. Това означава, че Мик ще има нужда да остане във Формула 2 за още един сезон, в който целта отново ще бъде завършване в топ 6, за да бъде способен да кара във Формула 1 през 2021-ва.

