Ф1 и Hard Rock Stadium със споразумение за ГП на Маями (снимки)

Формула 1 и собствениците на "Hard Rock Stadium" постигнаха принципно споразумение за провеждането на Гран При на Маями – втори кръг от Формула 1 на американска земя след този в Тексас. Евентуалният дебют на състезанието ще бъде през сезон 2021. Пистата ще бъде около стадиона на американския футболен отбор Маями Долфинс.

В общото изявление на изпълнителния директор на Маями Долфинс Том Гарфинкел и рекламния директор на Ф1 Шон Братчес се твърди, че годишно приходите около провеждането на Ф1 кръга ще бъдат в размер на 400 млн. долара. Разходите по провеждането на състезанието, както и инвестицията от 40 млн. долара за трасето, ще бъдат поети от собственика на отбора и стадиона Стивън Рос.

The world’s greatest racing @f1 has never been to S. Florida. Imagine people coming to this region from around the World in May. Multiple passing zones and world-class clubs and amenities. Barcelona, Monaco... Miami... make it happen. pic.twitter.com/OxxUP4NFUN