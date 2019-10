Фетел иска да върнат карирания флаг за финал

Себастиан Фетел е на мнение, че Формула 1 трябва да върне традиционния кариран флаг, с който доскоро се отбелязваше финала на всяко Гран при. Новите собственици на спорта въведоха електронна система за отчитане на финиш, която, обаче, допусна грешка при последното състезание в Япония.

На "Сузука" системата се активира по-рано от необходимото – в края на обиколка 52. Наложи се времената от последната 53-а обиколка да бъдат анулирани, като за крайни резултати бяха приети данните от обиколка 52. Това облагодетелства някои пилоти за сметка на други.

Попитан за коментар, Фетел се пошегува: "Не само аз избързах", каза той, имайки предвид фалстарта, с който той започна състезанието. "Ние виждаме информацията за обиколките на таблото в колата, както и на голямото табло. Аз видях, че остава още една обиколка, казаха ми го и по радиото, но имаше объркване, защото системата отчете финал".

"За нас пилотите карираният флаг е ултимативния сигнал. В момента системата е по-важна, но според мен това е грешно."

Vettel thinks only a real chequered flag should end an #F1 race, after the Japanese GP result was counted back one lap because of a system errorhttps://t.co/XL4GJr6K0f