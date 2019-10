Макларън са недоволни от представянето им по телевизията

Макларън са провели няколко срещи с Формула 1, защото са недоволни от телевизионното отразяване на тима в състезанията през 2019. Британският отбор започна да се съвзема от упадъка през последните години и вече се установи като четвърта сила. Въпреки това, по време на надпреварата на "Спа" Карлос Сайнц младши е бил показан за общо 15 секунди.

"Аз не разбирам защо се получава така, но ми е пределно ясно, че нито отборът, нито спонсорите са доволни от ситуацията" коментира испанският пилот. Баща му – Рали легендата Карлос Сайнц възропта, че синът му е бил "невидим" на "Сузука".

Мениджърът по спонсорството в Макларън Даниъл Макюън приза, че е загрижен: "Работим по въпроса. Имахме няколко разговора с Ф1 за това. Отразяването е важно за пилотите и партньорите ни. Непрекъснато се стараем да подобряваме присъствието си в медиите".

McLaren in talks with F1 over 'invisible' Sainz Jr.. https://t.co/zLCcvKV4Nh pic.twitter.com/GiZdUtFPCV