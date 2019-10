Торо Росо ще си смени името през 2020

Скудерия Торо Росо са получили одобрение да си сменят името през 2020. През следващия сезон отборът ще се казва Скудерия Алфа Таури. Това е марката на модния бранд на Ред Бул, който стартира преди две години и е кръстен на звезда от съзвездието Бик. За тези намерения се знаеше от по-рано, но по информация на сайта Аутоспорт Формула 1 е одобрила промяната. Гласуването се е състояло седмица след Гран при на Русия.

Малкият тим на Ред Бул се състезава като Торо Росо от 2006 насам, след като компанията за енергийни напитки закупи изоставащия отбор на Минарди. Целта е ясна – да има къде да се развиват и да трупат опит състезателите от програмата за млади пилоти.

За 15 сезона Торо Росо (което е италианския превод на Ред Бул) има 264 старта, една победа, два подиума и 474 спечелени точки. Най-доброто класиране е през 2008 – шесто място в шампионата при конструкторите.

The request from Scuderia Toro Rosso to be renamed Scuderia Alpha Tauri for the next #F1 season onwards has been approvedhttps://t.co/ODkfkuzUGL