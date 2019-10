Двигателят на Ферари да бъде подложен на проверки, искат Ф1 отбори

Няколко Ф1 отбора са подали официално писмено запитване към Международната автомобилна федерация (ФИА) с въпроси за някои аспекти в настоящия двигател на Ферари, твърди авторитетното издание Autosport. Според него, конкурентите на Скудерия искат отговор на въпроса дали дизайнът на двигателя на италианците е по правилата, за да започнат развитието на собствени подобни концепции.

Ферари направиха значителна стъпка напред в представянето си след лятната пауза във Формула 1. Вярва се, че разковничето е в аеродинамичните промени на отбора. След почивката със SF90 бяха спечелени всичките пет квалификации, както и три състезания. Преднината на задвижващата единица пък достига сериозните 0.8 сек на някои писти.

