Верстапен е най-бързият Ф1 пилот в историята

Световният шампион за 2009 Дженсън Бътън изрази мнение, че Макс Верстапен е най-бързият пилот в историята на Формула 1. Без съмнение холандецът направи огромно впечатление откакто влезе във Ф1 на 17 години пред 2014. Той беше повишен от Торо Росо в Ред Бул след само 7 участия, но от тогава насам не е имал възможност да се бори за титлата, а само за отделни победи.

"Смятам, че той е най-бързият пилот, който е карал някога болид от Ф1. Наистина го мисля" сподели Бътън пред британско радио. "Невероятно бърз е. Допреди 2019 правеше някои грешки, каквито може да се очакват от млад пилот, но този сезон определено върши много добра работа. Наистина смятам, че той е специален".

Макс Верстапен се представя много по-силно от своите съотборници – които и да са те, но едва ли талантът му ще блесне напълно, преди да е седнал в кола, която може да се бори за спечелване на шампионата.

