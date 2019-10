Алонсо би се върнал във Ф1 през 2021

Флавио Бриаторе сподели пред италианска телевизия, че е говорил с Фернандо Алонсо за евентуалното завръщане на испанеца във Формула 1. Двукратният световен шампион досега не е отричал, че си оставя "отворена вратата" назад, но сега и бившият му началник от времето в Рено коментира темата.

"Алонсо обратно във Ф1? Говорих с него за това" каза Бриторе. "Той ще се върне само ако е във Ферари, Мерцедес или Ред Бул. Иначе няма смисъл. Той иска да се бори за титлата. От негова страна, Алонсо никога не е скъсвал окончателно с Формула 1, но настоява, че спортът си остава непроменен, откакто си е тръгнал. Прекалено голяма е доминацията на Мерцедес и има голямо неравенство. Той, обаче се надява, че през 2021 нещата ще се променят".

