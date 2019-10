Роси и Хамилтън ще си разменят местата

Седемкратният MotoGP шампион Валентино Роси сподели, че ще си размени мястото с петкратния Ф1 шампион Люис Хамилтън. Роси ще подкара Мерцедеса, а Хамилтън ще яхне Ямахата. Това ще се случи на специално събитие, организирано от общия спонсор и на двамата – Монстър Енърджи.

В миналото 40-годишният Роси е тествал болид от Формула 1 с Ферари, а Хамилтън пробва байк за първи път на пистата "Херес" миналата година. Засега няма яснота кога ще се случи интересната размяна, но поне се предполага, че мястото ще бъде "Яс Марина" в Абу Даби.

"Говорихме преди време за това, ще бъде истинска красота" каза Валентино. "Ще организираме ден, в който той ще изпробва моя М1, а аз пък – неговия Мерцедес. Надявам се, че ще стане. Да караш кола от Ф1 винаги е яко".

