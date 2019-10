Алфа Ромео може би ще напуснат Ф1

Алфа Ромео може би ще напуснат партньорството си със Заубер, както и Формула 1 като цяло след 2020. Твърдението е на Ф1 журналиста Джо Сауърд, цитиран от италианската преса. Компанията навлезе през 2019 като основен спонсор на швейцарския тим, само че съвместната им работа може да приключи твърде скоро.

"Алфа Ромео не се справят много добре на пазара на автомобили, така че е доста малко вероятно партньорството да продължи след 2020" споделя Сауърд. "Резултатите на отбора са разочароващи, а вътре нещата не вървят добре, въпреки че всички се усмихват, когато наблизо има камери".

Той добави, че Заубер не са склонни да бъдат сателит на Ферари. Още повече, тимът преговаря и с Хонда, които задвижват Ред Бул и Торо Росо през настоящия сезон. Японците може и да се съгласят на партньорство, ако Алфа Ромео се оттеглят, но то ще бъде по-различно.

