Опозицията срещу Ферари се засилва

Вече няколко тима са поискали ФИА да се произнесе по легалността на двигателя на Ферари. Така твърди немското издание Ауто Билд. Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира след последния ъпгрейд на Скудерията, че мощността им е нараснала направо "абсурдно".

Неназован съперник на Ферари е цитиран да определя постигнатото от италианския отбор като невъзможно по законен начин. "Такова абсурдно преимущество няма как да се постигне по легален начин, защото технологията е развита до краен предел".

"Ферари лъже и ФИА е наясно с това. Но всъщност няма никакво значение, защото скандалът ще бъде огромен". Според слуховете увеличената мощност на двигателя се дължи на намерен от инженерите на Ферари начин да горят масло – което на практика е забранено.

