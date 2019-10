Хонда очакват трудно състезание в Мексико

Техническият директор на Хонда Ф1 Рейсинг Тойохару Танабе заяви, че предстоящото Гран при на Мексико няма да е лесно за техните отбори. Японецът отбеляза, че пистата "Аутодромо Херманос Родригес" поставя много интересни въпроси както пред шасито, така и пред инженерите по двигателя. Както е известно, основната разлика между трасето в Мексико Сити и всички останали в календара на Ф1 е надморската височина от 2300 метра.

"По-ниската концентрация на въздух означава, че двигателят трябва да работи по-усилено, за да даде същата мощност като на другите писти. За тази цел трябва да се прецизират настройките. Разреденият въздух също така е по-малко ефективен при охлаждането на отделните компоненти. Болидите са с понижена аеродинамична ефективност и се прибягва до конфигурации с високо притискане".

Танабе каза също така, че Хонда се готви усилено за състезанието, но конкурентите доста са напреднали в последните кръгове от шампионата. "Очакваме да не бъде лесен уикенд за нас. От историческа гледна точка Мексико е специално място за нас, защото тук Хонда за първи път записва победа със свой собствен болид през 1965. Така че се надяваме все пак да се представим добре".

