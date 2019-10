Хамилтън: Никакъв шанс да победим Ферари на правите в Мексико

Пилотът на Мерцедес Люис Хамилтън заяви, че няма надежда да победи Ферари на правите отсечки на пистата в Мексико този уикенд. Предстоящото състезание в Северна Америка е първият шанс за Люис да спечели световната титла във Формула 1 за сезон 2019. Именно в Мексико Хамилтън спечели последните си две титли. Трасето обаче се намира на надморска височина от 2300 метра и предимство миналата година имаха Ред Бул и Ферари.

