Дисквалифицираха Рено от Гран при на Япония

Тимът на Рено беше дисквалифициран от Гран при на Япония, след като ФИА отсъди, че спирачната им система действа като непозволена помощ за пилота. Решението е в резултат на оплакване от страна на Рейсинг Пойнт: те са забелязали на видеозаписите, че балансът на спирачките се променя без намесата на Рикардо или Хюлкенберг. Индикацията се вижда на волана и явно това е била причината ФИА да го изземе за анализ.

Стюардите са се произнесли, че самата "иновативна спирачна система" не нарушава техническите регулации, въпреки че интерпретира пролуки в правилата. Тя, обаче, на практика действа като допълнителна помощ за пилота, а това е против самите спортните правила, защото освобождава състезателя от необходимостта да прави ръчни настройки по време на обиколка.

Така на Нико Хюлкенберг и Даниел Рикардо се отнемат спечелените общо 9 точки от миналия кръг. Рено имат право да обжалват. Променените резултати можете да видите ТУК.

