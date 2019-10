Рено ще реши дали да обжалва дисквалификацията

Отборът на Рено публикува кратко официално изявление в отговор на решението на ФИА да ги дисквалифицира от Гран при на Япония. Даниел Рикардо и Нико Хюлкенберг бяха извадени от класирането, тъй като иновативната спирачна система на френския тим беше обявена за "непозволена помощ за пилота".

Ето пълният текст, който беше публикуван в туитър: "Рено Ф1 отчита решението на стюардите на Гран при на Япония, заради протеста на Рейсинг Пойнт Ф1 относно легалността на спирачната ни система, използвана по време на състезанието.

Въпреки че ФИА признава системата за напълно легална според изискванията на техническите регулации, стюардите са преценили, че тя нарушава спортните регулации относно помощните средства за пилота. И двете коли на Рено са дисквалифицирани, така че тимът губи 9 точки.

Като се вземе предвид субективността на решението дали дадена система подпомага пилота или не, и разнообразието от предвидени наказания в скорошните случаи, Рено ще прецени как да действа в срока, даден от ФИА."

Срокът е до 10:00 в четвъртък, местно време в Мексико (18:00 българско време). Под "скорошни случаи" Рено може да визират Гран при на Германия, когато болидите на Алфа Ромео бяха наказани по същия параграф за подпомагане на пилота. Тогава Райконен и Джовинаци получиха по 30 секунди, но не бяха дисквалифицирани.

