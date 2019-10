Буря ще афектира ГП на Мексико този уикенд

Тазседмичната Гран При на Мексико се очаква да се проведе на мокра писта. Прогнозата за целия състезателен уикенд във Формула 1 е за дъжд и бури. Най-голям шанс за дъждове – над 90% има за събота, когато на пистата "Ерманос Родригес" трябва да се проведе квалификацията. Високата надморска височина на трасето пък ще забави изсъхването му.

#MexicanGP Weather Forecast.



Rain will be around all weekend, but thankfully not at Typhoon Hagibis levels!#F1 pic.twitter.com/5hX0uA3MIc