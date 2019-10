Хамилтън без състезателния си инженер в Мексико и САЩ

Люис Хамилтън ще кара в Мексико и САЩ с шанс да спечели шестата си световна титла във Формула 1, но без своя състезателен инженер Питър Бонингтън. Специалистът не е пътувал за Мексико, а е останал във Великобритания, за да претърпи лека операция. От Мерцедес се надяват Бонингтън да се завърне за състезанието в Бразилия в средата на ноември. Неговата позиция в бокса на Люис ще заеме друг негов инженер – Маркъс Дъдли.

Хамилтън и Бонингтън работят заедно от 2013 година, когато пилотът се присъедини към Сребърните стрели. Инженерът бе до Люис при спечелването на всичките му четири световни титли с Мерцедес.

